En marge du groupe, Tom Johnston va lancer sa propre carrière à la fin des années 70, d’abord avec John Hartman (batteur frère Doobie récemment décédé) sous l’appellation Tom Johnston Band. Puis avec un autre batteur ainsi que le guitariste des Doobie Brothers Patrick Simmons. On reste entre frangins ! Le combo s’appelle Border Patrol… A propos de famille, saviez-vous que sa fille, Lara Johnston, fut choriste pour Don Henley et Belinda Carlisle ?

https://thedoobiebrothers.com

Tom Johnston en 1979 avec "Reachin' Out for Lovin' from You" tiré de son 2e album solo et publié chez Warner.