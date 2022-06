Retour sur la 4e soirée de finale au Concours Reine Elisabeth avec Bryan Cheng et Oleksiy Shadrin

La finale du Concours Reine Elisabeth de violoncelle se poursuit au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, jusqu’à samedi. Comme chaque soir, deux candidats ont joué hier devant le public et le jury : un Canadien, et un Ukrainien dont le programme comportait pour chacun, l’œuvre imposée et un concerto de leur choix.

Bryan Cheng ouvre la soirée avec l’imposé de Jörg Widmann : une musique contemporaine jouée sur un violoncelle très ancien, un Stradivarius de 1696 dont la valeur est estimée à 14 millions de dollars ! Cette partition imposée n’a pas l’air de lui déplaire, il échange des regards et des sourires avec le premier violon, on le sent attentif au chef.

Il choisit ensuite le 2e concerto de Dvorak. Bryan Cheng a visiblement une bonne expérience des orchestres : il est à l’aise, et le son projette mieux que pour son imposé. Tout est très propre, mais c’est parfois un peu lourd : il ne crée pas vraiment de mystère ni de surprise.