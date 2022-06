La carrière solo d’Eddie Floyd démarre dès le milieu des années 60, alors qui reprend la direction du sud, vers Memphis, pour devenir auteur-compositeur chez Stax en compagnie d’Al Bell. Il écrit pour la chanteuse Carla Thomas et collabore avec Steve Cropper, guitariste maison, avec qui, il va écrire le succès planétaire ''Knock On Wood'', d’abord destiné à Otis Redding. La carrière d’Eddie Floyd décolle littéralement, et on le verra partout : en Europe avec la tournée Stax/Volt, au concert Wattstax de L.A. en 1973, au cinéma avec les Blues Brothers, avec l’ex Rolling Stones Bill Wyman’s et ses Rhythm Kings. Des dizaines de singles à succès et autant d’albums, dont le dernier : ''Down By The Sea'', publié en 2013.