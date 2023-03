Retour sur l’opération de police Ocean’s 13 et le démantèlement de la bande simonis

L’enquête a démarré début février, après l’ouverture d’une dizaine de dossiers de plainte auprès de la zone de police Bruxelles-Ouest, au commissariat de Molenbeek. "On travaillait sur des vols avec violence, des extorsions, des guets-apens à partir de janvier" débute Gabriel Van Malderen, avant de poursuivre sur le mode opératoire de la bande baptisée "simonis 81" par les policiers : "Les suspects donnaient rendez-vous via des filles sur Snapchat ou Instagram à leurs victimes, principalement de jeunes hommes, mais sur place ce sont des garçons qui les attendent" explique l’inspecteur de police. Les victimes sont alors rouées de coups et dépouillées. Portefeuille, argent cash et téléphones y passent. Et via l’application bancaire, la bande vide les comptes de ses victimes. Des montants transférés qui vont jusqu’à 29.000. Heureusement pour la victime en question, la transaction a été jugée suspecte par la banque, qui l’a finalement bloquée.