Retour sur l'immense carrière de Catherine Deneuve: documentaire et films sur La Une et La Trois

Patrick Weber propose une soirée spéciale consacrée à Catherine Deneuve, avec le docu inédit "Deneuve, la reine Catherine", suivi du film "Le dernier métro" de F. Truffaut. Cet épisode du Temps d’une Histoire sera diffusé ce vendredi 4 février 2022 à 20h55 sur La Une.

Catherine Deneuve est bien la seule et l’unique comédienne pour qui, le temps n’a eu aucune incidence sur la carrière mais dont le cheminement est aussi un concentré de tout ce que les femmes de sa génération ont vécu, ce pour quoi elles se sont battues, ce qu’elles ont gagné…

On la dit froide, secrète et mystérieuse. Elle a la réputation de ne rien laisser percer de ses pensées intimes, de sa vie privée, de ses joies comme de ses tourments. Elle est parvenue à protéger sa famille, ses amours, ses choix de la curiosité des magazines et de son public. Un tour de force pour une carrière longue de soixante ans et riche de plus de cent trente films tournés avec les plus grands cinéastes du monde entier.

Pourtant, la matière première d’un récit très personnel sur Catherine Deneuve existe : on la trouve dans les entretiens donnés par la comédienne depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui. Ils permettent de découvrir une autre Catherine Deneuve. Une actrice qui a toujours su choisir ses rôles en fonction des mœurs de l’époque, mêlant l’histoire du cinéma et la place de la femme dans la société, ce qui explique qu’elle soit devenue la plus grande star française.