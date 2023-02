Retour sur l’histoire de la médecine dans une exposition à Aiseau

D’Hippocrate à Pasteur, la médecine accompagne l’humanité depuis des siècles et continue d’évoluer avec elle. Ses progrès sont à l’origine d’une durée de vie plus longue et d’une augmentation du bien-être, notamment avec à l’usage d’une médication autonome. Plus besoin de subir votre mal de tête, un cachet suffit parfois à le soulager. Si on utilise les savoirs médicaux au quotidien ou presque, sa pratique peut parfois sembler opaque et complexe. Dans ce cadre, le Musée de la Médecine, en collaboration avec l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines, organise une exposition itinérante revenant sur l’Histoire de la médecine. Rendez-vous le 18 février à la Ferme des Castors à Aiseau pour en apprendre plus sur cette discipline qui aide la vie et repousse la mort.

Panneaux à la fois ludique et didactique, objets anciens, photographies, archives et animations, entraînent les visiteurs à travers le temps. De l’antiquité à nos jours, découvrez les avancées médicales et les erreurs aussi. L’exposition revient sur les grandes théories médicales, l’histoire des hôpitaux, et sur le développement de la chirurgie et de la pharmacie. Deux conférences sont également organisées pour compléter le parcours, à 14 heures avec l’historien et auteur de l’exposition Flavio Milville qui reviendra sur la chronologie de la médecine. Puis à 15 heures, Achille Verschoren, historien à l’UNamur, développera sur la médecine militaire au temps de Napoléon. Réservation obligatoire 5 euros/adulte

2 euros/enfant Le 18 février de 13h à 17h à la Ferme des Castors

Rue du Faubourg, 16 - 6250 Aiseau