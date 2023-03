Retour sur l’expo Romy Schneider, une actrice iconique, et le film d’aventures familial ''Donjons et dragons''

Ce qui est mis en exergue dans l’expo, c’est son donc son rapport au cinéma et aux réalisateurs. Certaines rencontres, certains films sont particulièrement mis en avant. Comme un bel espace consacré à ''La Piscine'', et une place de choix pour la collaboration entre Romy et Claude Sautet. A découvrir : les photos inédites de coulisses de tournages. On y voit une Romy jamais aussi radieuse que sur un plateau de cinéma, vibrante et gaie. Mais, le plus touchant sans doute c’est la lecture de ces célèbres petits mots griffonnés à l’attention de ceux qui étaient chers à son cœur, notamment à destination du réalisateur Claude Sautet. C’est là aussi l’un des points forts de l’expo : elle donne la parole à Romy à travers ses écrits et ses déclarations qui émaillent la visite. Et puis, il y a les costumes : la robe qu’elle porte sur l’affiche de ''César et Rosalie'', des tenues iconiques du ''Vieux fusil'' ou de ''La banquière''. C’est très émouvant de découvrir en vrai, en 3 dimensions, la finesse de sa taille, elle apparaît si forte à l’écran, elle était si frêle !