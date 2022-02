Retour sur l’arrivée royale de Paola en Belgique en juin 1959

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en juin 1959.

A cette époque Paola n’était pas encore princesse ni reine quand elle arrive à Bruxelles pour son mariage avec Albert.

Dans ces vieilles images de 1959, une foule est présente sur le tarmac de l’aéroport de Zaventem pour accueillir la future reine des Belges. C’est aussi l’occasion pour la presse et les royalistes de s’emparer des premiers clichés de la fille de l’une des plus anciennes familles de l’aristocratie italienne. Née le 11 septembre 1937 en Toscane, Paola Ruffo di Calabria est la cadette d’une famille de 7 enfants.

A-t-elle jamais rêvé d’être princesse ? Réponse ce vendredi 18 février sur la Une à 20h20 télé " Paola, côté jardin ; confidence d’une Reine ", avec ce moment exceptionnel et historique, quand la reine Paola s’exprime comme jamais.