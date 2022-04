Retour sur l’album ''White Light'' de Gene Clark, pionnier du son folk rock et cofondateur des Byrds

Le succès est foudroyant, mais Gene Clark est un peu la traîne, il a vraiment beaucoup de mal avec le statut de "rock star", il n’aime pas voyager, il a la phobie des avions et petit à petit, il est écarté du groupe. Il lance sa carrière solo en 1967 avec un premier album "Gene Clark With The Gosdin Brothers" qui est un échec, mais ses fans sentent que quelque chose de nouveau est en train d’émerger, un nouveau son : le country-rock.

Dès 1971, après beaucoup de revers de médaille, Gene Clark sort enfin sa première pièce maîtresse "White Light", succès d’estime, tout le monde applaudit, mais l’album ne vend pas. L’artiste va ainsi passer les années 70 et 80, isolé dans une sorte de montagnes russes du succès. Drogue et alcool vont faire le reste, il meurt prématurément d’une crise cardiaque en 1991 à L.A., il avait 46 ans. Au final, 11 albums studios, quelques "live" et compilations et aussi un étonnant tribute réalisé par l’un de ses deux fils, Kai Clark, qui poursuit une carrière musicale très country rock.

www.kaiclarkmusic.com