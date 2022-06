Kustom Kulture : ballade californienne en hot rod avec les Beach Boys et James House !

Il a survécu à toutes les modes, à tous les excès, et sa voix est restée parfaite. Pur produit californien, David Crosby est décidément un sacré bonhomme ! Guitariste, auteur-compositeur, chanteur, acteur (on le verra dans le film ''La Revanche du capitaine Crochet'' de Spielberg où il joue le rôle d’un pirate). Membre des Byrds puis de Crosby, Stills, Nash & Youg, producteur de Jackson Brown et de Joni Mitchell, voilà une fameuse carte de visite !

David Crosby a aussi survécu à tous les excès ; drogues et alcools, lui valent de la prison, une transplantation du foie ainsi qu’une opération au cœur. Mais revenons à la musique, ses différents projets au cours de sa vie sont nombreux : avec Graham Nash, mais aussi Neil Young, ses nombreuses participations chez Phil Collins, David Gilmour, Grace Slick, Dylan, et plus récemment avec le guitariste Jeff Pevar et le pianiste James Raymond (fils de Crosby).