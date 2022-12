Retour sur "E.T., l'extra-terrestre", un blockbuster intime

Spielberg l’avait imaginé comme un petit film intime, mais E.T. est devenu le plus gros succès de l’Histoire du cinéma, en tête du box-office durant 11 années. La Trois vous propose ce documentaire fascinant qui revient sur la manière dont le film a révolutionné le cinéma et ses centaines de millions de spectateurs à travers le monde tout en dressant un portrait fouillé de ce réalisateur de génie. Du casting des enfants à la conception esthétique d’E.T., ce film culte n’aura plus aucun secret pour vous.

E.T. est sorti sur grand écran il y a 40 ans mais personne n’a oublié cet adorable alien imaginaire. C’est le film qui a totalement changé la vie de Steven Spielberg. La nôtre aussi. Celui qui l’a mené au rang des grosses fortunes, mais aussi celui qui lui a donné l’envie de fonder une famille nombreuse après avoir été le "papa" de ces gamins sur le tournage. Avec E.T., Steven Spielberg l’affirme, il a reçu un accueil comme il n’en avait jamais connu et comme il n’en connaîtra jamais plus.

Le film est sorti dans le contexte de guerre froide où les extraterrestres ne sont représentés au cinéma que comme des êtres menaçants qui viennent renforcer la peur de l’envahisseur soviétique. Sous cet angle, en proposant un film positif et en présentant ce personnage si gentil et attachant, il a révolutionné le cinéma de science-fiction.

De la même manière, le personnage d’E.T. comme celui du jeune Elliott ont bouleversé le public car ces deux-là sont seuls et se sentent différents, sentiment qu’on peut tous connaître, surtout dans une Amérique blanche où le conformisme régnait en maître. Et cette histoire, c’est celle de Spielberg lorsqu’il était enfant : un enfant solitaire, marqué par les rapports conflictuels de ses parents, seul petit juif se sentant rejeté dans son quartier et à l’école, et qui s’intéresse très tôt à l’espace où il aime s’évader. Il véhicule ainsi un message moral fort, un message inclusif et antiraciste dans son film. Et lui donne une dimension émotionnelle puissante qui touche tout le monde. Enfin, E.T. nous permet de garder notre âme d’enfant, de maintenir un lien avec notre imaginaire.