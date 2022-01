Retour sur ces disques qui ont marqué la scène musicale et qui auront 50 ans cette année

Certains fans de Neil Young préfèrent "After the gold rush" ("Après la ruée vers l’or", 1970), mais c’est avec "Harvest" que le "Loner" trouve le bon filon. Les titres "Heart of gold" et "Old man" passent à la postérité et l’album est au top des charts américains. "C’est son album le mieux produit, le plus léché", décortique Yves Bigot. Ce qui n’exclut pas une part sombre et prophétique. Comme "The needle and the damage done", titre court "comme la vie des junkies qu’elle décrit" synthétise le site musical Pitchfork. La drogue tuera peu de temps après deux proches de Neil Young, à qui il dédiera "Tonight’s the night" (1975).