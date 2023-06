Retour sur 50 ans d’animation japonaise en Europe

L’avènement des plateformes de streaming et le développement d’internet ont permis d’ouvrir des fenêtres supplémentaires sur l’animation japonaise. Aujourd’hui, l’offre n’a jamais été aussi grande. En francophonie, les catalogues payants et gratuits sont nombreux et proposent plusieurs centaines de séries et films d’origines japonaises. Une offre qui répond à une demande toujours plus importante et à une évolution des consommations. Des séries comme "L’attaque des Titans", "Demon Slayer" ou encore "One Piece" battent des records de visionnage et s’exportent sur grand écran pour des Spin-off dont le succès n’est pas moins au rendez-vous. De plus, l’avancée technologique des vingt dernières années permet également aux studios de production de proposer des films très avant-gardistes comme "L’île aux sirènes" ou encore "Fireworks". Par ailleurs, pour des raisons d’efficacité et de budget l’utilisation de la 3D et des outils numériques sont de plus en plus courants dans les productions nippones. Rapidité, couleurs, fluidité, profondeur et perspective, l’animation n’a jamais été aussi précise. "Suzume", le dernier long métrage de Makoto Shinkai, est un exemple récent de ce mélange de plus en plus présent entre dessin et nouvelles technologies.

Actuellement, l’animation japonaise semble se porter mieux que jamais. Les séries et films d’animation rencontrent un succès immense et sont toujours très attendus par les spectateurs. Le genre est encore promis à de belles années et paraît être un terreau formidable pour la créativité et les expérimentations de réalisateurs japonais au talent unique.