Retour ''Street Talk'' le 1er album solo de Steve Perry

Fondé par deux anciens du groupe Santana : Neal Schon et Gregg Rolie, Journey, c’est "Le" son rock californien, en activité depuis le début des seventies. Disques d’or, de platines, une foule d’albums dans leur période faste entre 1978 et 1987 et autant de récompenses. Le titre "Don’t Stop Believin" (hit de l’année 81) sera la chanson la plus vendue de l’Itunes Store en 2009. Au sommet de sa carrière avec Journey, Steve Perry va prendre un peu de distance, et se lancer en solo.