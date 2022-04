Retour progressif des nuages ce vendredi

Dimanche, le ciel restera bien nuageux sur la moitié sud de la Belgique, on s’attend à quelques ondées possibles sur l’extrême sud du pays uniquement et les températures fléchiront un peu avec des maxima de 13 à 19°C. Le vent de nord-est sera fort par moment et assez désagréable.

Lundi et mardi, nous repasseront dans un flux de nord et la masse d’air deviendra plus fraîche et instable. Nous devrions donc retrouver quelques averses plutôt espacées lundi, plus fréquentes mardi. Les températures repasseront sous les valeurs de saison avec des maxima pour les deux jours de 10 à 14°C.