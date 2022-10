Retour grandiose du Cirque Bouglione à l’Atomium

On a tous un grand besoin de réenchanter notre quotidien, de s’émerveiller ! Alors permettez-nous de vous suggérer un moment hors du temps avec le retour, après deux ans d’absence forcée, de la célébrissime famille Bouglione ! Laissez-vous captiver par le fascinant nouveau spectacle du cirque qui fait rêver les grands et les petits depuis plus de 70 ans !

Entre clowns, acrobates et illusionnistes, du beau monde défile sous le chapiteau installé à quelques pas de l’Atomium. Sensible au conflit en Ukraine, Bouglione a invité sur sa piste des jeunes artistes issus de la prestigieuse école de cirque de Kiev pour ses nouvelles représentations. Au programme : 1h30 de grâce et de poésie, d’humour et de féerie avec des numéros époustouflants ! Un moment magique et inoubliable à vivre en famille !