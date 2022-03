L’après-midi, le soleil sera déjà de retour sur l’ouest et le centre. Encore temporairement quelques nuages sur la Gaume mais là aussi, les éclaircies finiront par percer en toute fin de journée. C’est de l’air plus frais qui arrive sur nos régions et donc malgré une météo plus lumineuse, les températures ne décolleront pas : 8 à 10°C en Ardenne et une moyenne de 12°C partout ailleurs. Le vent passe au secteur nord, il est faible à modéré.