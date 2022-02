Retour en phase 1A pour les hôpitaux de Vivalia, peu de répercussions pour les patients

Dès ce lundi 28 février, les différents hôpitaux du groupe Vivalia vont redescendre en phase 1A du plan Covid. Pour rappel, ce plan découpé en 5 phases (0, 1A, 1B, 2A et 2B) défini les moyens et les lits réservés aux patients Covid.

Jeudi matin, il n’y avait plus que trois patients hospitalisés en soins intensifs pour ou avec Covid (1 à Arlon et 2 à Libramont) et 35 personnes hospitalisées hors soins intensifs (8 à Arlon, 21 à Libramont, 4 à Marche et 2 à Bastogne). Il y a donc moins de 25% des lits actuellement réservés aux patients Covid en unités de soins intensifs qui sont encore occupés.

Le groupe Vivalia a donc décidé de diminuer de moitié le nombre de lits réservés aux patients Covid. Dès lundi, pour l’ensemble des sites, 60 lits d’hospitalisation classique y seront alloués et 10 lits en soins intensifs (4 à Arlon, 2 à Marche, 3 à Libramont et 1 à Bastogne).