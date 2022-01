Retour en musique sur la carrière d’Alain Delon, le "Guépard" réincarné

Une émission sur Alain Delon, monstre sacré ou sacré monstre du cinéma français et international, manquait au palmarès de l’émission. Il était normal que Pascale Vanlerberghe se penche sur son berceau à la manière d’une bonne fée avec une baguette musicale.

Alain Delon est né en 1935 à Sceaux. Ses parents divorcent quand il a quatre ans. D’abord placé en famille d’accueil, il retourne vivre chez sa mère et son beau-père où à quatorze ans, il travaille à la boucherie comme charcutier, avant de s’engager à 17 ans dans la Marine et de se retrouver en Indochine ; période qui forgera sa vie et sa personnalité, comme il aime à le rappeler lui-même.

A son retour à Paris, ses rencontres avec entre autres, Jean-Claude Brialy puis le réalisateur Yves Allégret, le font se tourner vers le cinéma… presque par hasard. Delon a le physique qui accroche la caméra d’instinct. Les réalisateurs s’en rendront rapidement compte.

A 22 ans, il joue dans son premier film, "Quand la femme s’en mêle". Puis il enchaîne les succès avec "Plein soleil" de René Clément, "Rocco et ses frères" et "Le Guépard" de Luchino Visconti.

Luchino Visconti et René Clément (Plein Soleil) comme Joseph Losey (Monsieur Klein) d’ailleurs, seront déterminants dans la carrière d’Alain Delon.

C’est le début d’une carrière longue de 60 ans pendant laquelle il aura tourné dans plus de 90 films, dans des films de gangsters comme "Le Samouraï" de Jean-Pierre Melville ou "Borsalino" de Jacques Deray en 1970 avec Belmondo ; des polars comme "Mélodie en sous-sol" d’Henri Verneuil, genre cinématographique dans lequel on le retrouve principalement au cours des années 80.

En 1999, Alain Delon annonce "mettre un terme" à sa carrière d’acteur. Il apparaît malgré tout l’année suivante dans le film "Les Acteurs" de Bertrand Blier où y figure un monologue de l’artiste tout à fait intéressant, et en 2008 dans "Astérix aux Jeux Olympiques".

Parallèlement, Alain Delon s’est consacré aussi au théâtre, à la télévision dans plusieurs séries et s’est essayé à la réalisation. Il a été récompensé par un César du meilleur acteur en 1985 pour "Notre histoire" de Bertrand Blier.