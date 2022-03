Retour en 1974, quand les jeunes débâtent sur le rôle de la femme

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1974 dans l’émission Tempo. A cette époque déjà, les discussions allaient bon train quant à l’égalité entre les hommes et les femmes.

Et c’est dès les plus jeunes âges que les jeunes en classe débâtent sur le rôle de la femme dans la société. " Est-ce qu’une fille égale un garçon ? ", très drôle de question et les réponses sont d’autant plus étonnantes.

Nous sommes cinquante ans plus tard et c’est toujours le même discours.

Regardez plutôt !