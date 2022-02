Retour en 1961 avec un extrait de la pièce culte Bruxelloise "Le Mariage de mademoiselle Beulemans"

En cette semaine du théâtre vivant, on remonte le temps avec les archives de la Sonuma. Souvenez-vous de la pièce créée au théâtre de l’Olympia de Bruxelles le 18 mars 1910, "le Mariage de Mademoiselle Beulemans" un vaudeville franco-belge, pièce qui a été jouée de multiples fois.

Dans le même registre, on connaît aussi "Bossemans et Coppenolle", une pièce de théâtre belge de 1938 qui revient un peu au goût du jour avec les excellents résultats de l’Union Saint Giloise au Football.

Si vous aimez l’accent Bruxellois, vous allez être servi sourit Hugues Hamelynck. "Plus je vois que je fais des efforts pour me rendre sympathique plus je vois que je suis irrémédiablement antipathique.