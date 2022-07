Retour du soleil ce vendredi

Dès la matinée, des nuages bourgeonneront et on se retrouvera comme en début de semaine avec un ciel partagé entre pas mal de nuages mais aussi de belles éclaircies et périodes ensoleillées. Le vent, orienté au nord, faiblit par rapport à hier et la masse d’air se radoucit. Les températures repartiront à la hausse ce vendredi avec 20 à 24°C et peut-être un peu plus sur l’extrême ouest.