Retour du soleil ce mardi

Jeudi, changement de temps, nous devrions déjà retrouver davantage de nuages et déjà de la pluie avant midi sur l’ouest et un peu plus tard sur le centre et l’est. De la pluie mais aussi des orages à prévoir et dont l’intensité sera à confirmer. Les températures offriront un dégradé d’ouest en est avec de la fraîcheur à l’ouest : 17°c en bord de mer et 19°C à Bruxelles et encore 23 à 24°C sur Liège et la Campine. Vendredi, les orages laisseront la place à un ciel de traîne entre éclaircies et nombreux passages nuageux. Toutefois les averses seront assez faibles mais la masse d’air sera bien rafraîchie puisqu’on ne dépassera plus 19 à 21°C. La première tendance pour le week-end, c’est le retour d’un temps sec et assez ensoleillé sans chaleur trop marquée : temps estival sans excès.