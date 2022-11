Retour du soleil ce jeudi

La journée de samedi pourrait se révéler la plus agréable de la période avec un soleil cette fois qui ne devrait plus faire de jaloux. Avec un ciel dégagé et un temps lumineux, il fera un peu plus doux, le vent, faible, passera temporairement au secteur sud-est. On atteindra à nouveau 15 à 16°C, ce qui est très doux pour la saison.

La prévision devient plus incertaine pour dimanche mais on devrait s’attendre à revoir davantage de nuages, le vent restera faible et passera au secteur est, quant aux maxima, ils resteront très doux : 13 à 16°C.

Et si la prévision est incertaine dimanche, elle est franchement plus hésitante pour lundi où quelques averses pourraient revenir en marge d’une zone de pluie s’approchant sur le proche Atlantique. Il faudra confirmer ce scénario.