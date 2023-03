Retour du Repair Café Mobile en Wallonie : voici où et quand faire réparer vos objets

Du 23 mars au 28 octobre, cette version itinérante sillonnera la Wallonie pour vous aider à réparer vos objets en panne, tout en partageant un moment convivial avec les participants et les bénévoles.

Selon les compétences des réparateurs et réparatrices bénévoles présents le jour même, vous pourrez venir réparer petits électroménagers, appareils électroniques, matériel informatique, vélos, vêtements ou aiguiser vos couteaux et ciseaux de cuisine. Le Repair Café Mobile dispose de tout le nécessaire de réparation, du plan de travail aux outils, pour réparer et partager des savoirs autour de la réparation, pour sensibiliser à la réduction des déchets et à l’économie circulaire.

Pour cette troisième année consécutive, le Repair Café Mobile effectuera près de 25 étapes dans des villes wallonnes. Il est déjà possible de s’inscrire pour les différents ateliers, cela permet notamment à l’organisation de déjà se mettre à la recherche de bénévoles aux compétences adaptées. Les réparations sont à prix libre.

L’année dernière, près de 200 objets avaient été pris en charge, dont 115 avaient pu être réparés. Cela représentait pas moins de 500 kg de déchets et 4,5 tonnes de CO2 évités !

Charleroi, Liège, Arlon,… Voici les 25 arrêts prévus par le Repair Café Mobile.