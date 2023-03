Retour du printemps : les astuces pour démarrer un potager dans les meilleures conditions

En tant que débutant, ne voyez pas trop grand car un grand potager peut vous demander un gros investissement en temps pour l’entretenir (désherbage, semis, récolte…) et l’arroser en cas de période sèche. Mieux vaut commencer petit et s’y tenir que de voir trop grand et abandonner en cours de route et perdre tous les bénéfices de votre travail.

En ce qui concerne l’emplacement, choisissez le meilleur ensoleillement possible car la plupart des fruits et légumes demandent le plus de soleil possible. Une orientation sud-ouest serait parfaite mais n’est pas non plus un impératif, en effet, certains légumes comme les épinards préfèrent les sols frais et supportent mal le soleil direct.

Préférez une surface plate ou en légère pente avec un sol bien drainé. Évitez les "cuvettes" car elles retiendraient l’eau et cela pourrait noyer ou faire pourrir vos cultures.