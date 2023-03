Retour du laetare de Stavelot du 18 au 20 mars

Le Laetare de Stavelot, 518e du genre, fera son grand retour dans sa formule traditionnelle du 18 au 20 mars prochain. Avec au menu non pas un mais deux cortèges.

" C’est deux cortèges. C’est le samedi avec Stallumez-vous, qui est un cortège nocturne avec beaucoup de lumières et un show laser au niveau de l’esplanade. Il commence à 20h30. C’est un cortège qui prend de plus en plus d’ampleur et où on est un peu plus sévère pour éviter des groupes à la dérive, ce qu’on n’aime pas trop. Ça devient un très beau cortège qui amène beaucoup de monde. Et puis c’est notre grand cortège du dimanche, à 13h30, qui est l’apothéose de notre laetare et où on met vraiment les groupes stavelotains et les Blancs-Moussis en valeur ", explique Jean-Marie Marquet, président du comité organisateur.

La journée phare du dimanche se veut tout public, avec une place particulière réservée aux personnes à mobilité réduite : " On a un parking au niveau du Carrefour Market qui sera réservé aux PMR et on leur alloue un espace dans la petite cour du Collège Saint-Remacle, où ils seront choyés. Il y aura même des personnes qui seront spécifiquement là pour qu’on leur laisse leurs places libres pour eux ", précise-t-il.

Attention toutefois pour les spectateurs venant du côté de Malmedy, des travaux routiers vont avoir d’importantes conséquences : " Cette année, on a la route nationale 68 qui sera fermée à la circulation depuis la caserne des pompiers jusqu’aux Petites Communes. Il y aura donc perte de mobilité mais aussi de places de parking. On encourage donc vraiment les gens qui viennent de Malmedy à utiliser les parkings de dissuasion qui se trouvent dans un premier temps à Malmedy et à Blanchimont. Dès que Blanchimont sera plein, il y aura aussi des possibilités à Binsta, à côté du pont de Cheneux. Ce sont des parkings qui seront desservis par des navettes. Si ces personnes viennent jusqu’à Stavelot, elles vont se retrouver bloquées dans un gros bouchon ", préviens l’inspecteur principal Manu Servais, responsable de la maison de police de Stavelot. Les personnes arrivant de Trois-Ponts et de Francorchamps n’auront par contre pas de problème particulier.

En termes de sécurité, la ville sera entièrement bloquée par des barrières anti-intrusion durant les heures de fête.

Toutes les infos pratiques et notamment le plan des parkings sont à retrouver sur le site laetare-stavelot.be.