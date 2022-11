Retour du froid : la crise économique affecte l’aide aux sans-abris

Les températures chutent. Pour beaucoup, le problème du froid est récemment devenu plus concret et concerne l’augmentation des prix du gaz. Pour d’autres, ce problème est récurrent et beaucoup plus violent : les sans-domiciles fixes qui subissent les aléas climatiques de plein fouet, et dont la vie est, chaque hiver, mise en danger. Quel que soit leur profil, ils sont au moins 5000, rien qu’à Bruxelles.

Bien qu'un accueil en centres d’hébergement soit mis en place ; l’urgence, la demande, et les difficultés des situations de chaque personne hébergée rendent le système défaillant aux yeux de nombreux sans-abris. C’est notamment le cas de Djao, qui préfère sa tente sur le parvis d’une église aux centres d’accueil : "La sécurité n’y est pas. Ce sont des personnes à bout de nerfs qui se côtoient… La vie entre SDF peut être d’une cruauté extrême."