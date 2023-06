Retour du festival en plein air du cinéma Nova, le festival de littérature de Namur et le festival Musique 3

Après quatre ans d’absence, le PleinOPENair, le festival en plein air du cinéma Nova est de retour à Bruxelles et ce en juillet 2023.

Au programme deux week-ends assez festif, entièrement gratuit. Le festival itinérant investira le temps de deux week-ends, le marae Wil d’une part, et la gare de l’Ouest avec une programmation estivale autour des enjeux urbains et de l’habitat. Donc les 7 et 8 juillet, cela se passera au Marais, Wiltz et le week-end du quatorze et quinze à la gare de l’Ouest, une friche ferroviaire qui s’étend sur plus d’un kilomètre de long. Au programme du cinéma en plein air, évidemment, des sorties de films belges et internationaux, mais aussi des concerts, des balades urbaines et plein d’activités. Et je vous le rappelle, tout est gratuit. Toutes les infos sur Nova Cinéma.

Un festival de littérature, "L’Intime Festival" au mois d’août, c’est le rendez-vous littéraire créé à Namur par Benoît Poelvoorde.

Il sera donc bien de retour pour cette nouvelle saison, avec notamment à l’affiche Edouard Baer. Comme chaque année, le Théâtre de Namur devient donc le rond-point des littératures d’aujourd’hui. Grâce à ce festival intime, festival qui se tiendra les 18, 19 et 20 août à l’affiche. Auteur, autrice, comédien et comédienne mixent leurs voix pour vous montrer comment mieux habiter le monde. Infos et réservations Intimes festival.

Le festival Musique 3 à Flagey et au théâtre Marni

Festival qui a vu le jour à Bruxelles en 2011. Concentré autour d’un lieu emblématique de la scène musicale bruxelloise, il propose depuis plus de dix ans déjà une programmation originale qui traverse les époques et les styles. Un festival qui flirte avec le classique, évidemment, mais aussi le jazz, l’électro et la pop. Entre Flagey et le théâtre, Marni, mélomanes curieux, petits et grands, se retrouvent donc pour vivre la musique classique autrement. Trois jours de musique classique, de musique du monde et de jazz, un marathon de concerts et de rencontres et d’ateliers histoire de bien démarrer l’été. Le festival prend ses quartiers dès aujourd’hui et il se tiendra jusqu’à dimanche inclus. Donc si vous ne savez pas quoi faire de votre week-end, réservations Flagey.be.