Retour du Felice Time contre le RWDM : Vetle Dragsnes offre les trois points à Charleroi d’une bicyclette à la 101e minute

Une fin de match complètement folle. C’est ce qui a finalement départagé le Sporting Charleroi du RWDM ce vendredi soir en ouverture de la dixième journée de Pro League. Après une grande partie de rencontre avec peu d’occasions franches, le match s’est emballé dans les dix dernières minutes du temps réglementaire.

Le premier moment clé est venu d’une grosse erreur du gardien zébré, Hervé Koffi, peu aidé par la mauvaise passe d’Andreou qui offrait le but d’ouverture à Makhtar Gueye à la 82e minute.

Dix bonnes minutes plus tard, Oday Dabbagh remettaient les équipes à égalité alors que le temps additionnel prévu était déjà très long en raison du changement de l’arbitre à l’heure de jeu (blessure au mollet).

Les Carolos avaient donc encore le temps de profiter de ce temps fort pour tenter d’arracher les trois points. Mais la tension est montée d’un cran avec un scénario aussi rebondissant et une bagarre a éclaté à la 96e minute. Le seul à avoir été pénalisé (à juste titre ou pas, c’est très difficile à dire) dans cette mêlée peu lisible, c’est le buteur bruxellois du jour, Gyeye. Lui qui avait déjà reçu une carte jaune et a eu beaucoup de mal à accepter la deuxième, furieux.

Et ce qui devait arriver arriva. Vetle Dragsnes a officiellement relancé le Felice Time en inscrivant une jolie bicyclette à la 101e minute. Un but encore plus important qu’il n’est esthétiquement réussi, c’est dire. En recherche de confiance, le Sporting carolo décroche sa deuxième victoire de la saison après le petit coup de gueule de son coach le week-end dernier. Le message avait visiblement été entendu par ses joueurs, même si le résultat se joue à peu de choses. Un scénario cruel pour le RWDM…