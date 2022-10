Retour du choléra dans le monde : la pénurie de vaccin force l’OMS à passer à une seule dose

La pénurie de vaccins contre le choléra force l’OMS à passer des deux doses recommandées à une seule du fait de l’augmentation de la demande due aux nombreux foyers de la maladie dans le monde, a indiqué mercredi l’Organisation.

"Ce changement de stratégie permettra de fournir des doses à plus de pays au moment d’une hausse sans précédent du nombre de foyers dans le monde", écrit l’OMS qui participe au Groupe de coordination internationale (ICG) en charge des distributions d’urgence de vaccins.

Depuis janvier de cette année, 29 pays ont signalé des cas de choléra, dont Haïti, le Malawi et la Syrie qui sont confrontés à d’importantes épidémies.

Une situation tout à fait exceptionnelle, l’OMS rappelant qu'"au cours des 5 années précédentes, moins de 20 pays en moyenne ont signalé des flambées".

L’organisation estime que les épidémies de choléra sont de plus en "plus nombreuses, plus étendues et plus graves" à cause d’inondations, de sécheresses mais aussi de conflits de mouvements de population ou d’autres facteurs qui limitent l’accès à l’eau potable et augmentent le risque d’épidémies de choléra.