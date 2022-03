Retour du bootcut, pantalon bicolore, split jeans,... Découvrez les tendances jeans de 2022

La mode reste aussi un éternel recommencement. Le jean bootcut redevient ainsi tendance en 2022.

Après des années du règne des jeans moulants comme les slims et les skinnys, depuis quelques temps, on voit revenir les coupes totalement opposées, bien plus amples. Ce sont des coupes fortement marquées et pas toujours flatteuses selon sa morphologie.

Pour les femmes qui ne se reconnaissent pas dans ces deux tendances, le bootcut apparaît comme le subtil compromis. Et heureusement, il revient en force en 2022.

Il est ajusté aux cuisses et s'évase dans le bas des jambes mais pas aussi fortement que les pantalons pattes d'eph. Il ne s'agit pas non plus d'un jean droit. Le nom de bootcut trouve son origine dans les années 70 et se rapporte au fait de pouvoir utiliser un pantalon sur des bottes. Il se distingue par son élégance et se porte avec n'importe quel habit : chemise blanche, blazer,...

On évite seulement les hauts longs qui déséquilibreraient l'apparence.

"On considère que c'est le jean qui va vraiment à toutes les femmes, qui fait les plus belles jambes car il allonge et équilibre la silhouette" explique Valérie Kinzounza. Les petites tailles paraîtront plus grandes, les personnes aux courbes généreuses verront leurs hanches mises en valeur sans l'effet serrant et tout en affinant les jambes, celles avec un long buste profiteront d'une silhouette allongée.

Et encore plus tendance pour le printemps, il existe aussi des bootcuts de couleur.