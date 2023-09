Retour du beau temps : les glaciers se frottent les mains

Après un été plutôt morose, le mois de septembre débute sous un beau soleil, avec des températures qui devraient avoisiner les 30 degrés dans la semaine. Pour les artisans glacier, c’est une aubaine : ils espèrent rattraper deux mois où les ventes n’ont pas toujours été excellentes. "On s’attend à avoir une très grosse semaine, peut-être même la plus grosse de l’été", confirme un glacier Namurois. "Rien que ce samedi, on a eu plus de 1000 clients, et nous sommes restés ouverts au-delà de l’horaire habituel". Même son de cloche chez un artisan basé à Ciney, qui avait produit 800 litres de glace ce lundi matin. Il tempère toutefois : "Après la rentrée, c’est plus difficile financièrement, donc on peut s’attendre à ce que les enfants prennent moins, et à ce que les parents passent parfois leur tour."