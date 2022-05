Retour du beau temps : les astuces pour bien travailler malgré la chaleur

Quels sont les risques ?

Risque de déshydratation

En temps normal, il faut boire en moyen 1,5 l pour les femmes et 2 litres pour les hommes. Ce qui correspond environ à six verres d’eau et le reste, dans l’alimentation. En cas de forte chaleur, notre organisme transpire pour réduire la température corporelle. Ce qui est d’autant plus vrai si on travaille dehors. Dans ce cas, il faut boire davantage et privilégier Les aliments riches en eau, comme la pastèque ou le concombre. On évite l’alcool et la caféine, qui ont tendance à déshydrater. Un bon indicateur, c’est la couleur des urines : si elles sont claires, c’est bon signe.