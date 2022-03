Retour des voyages rhétos, sous différentes formes, après deux ans de pandémie

Depuis deux ans, la majorité des voyages scolaires sont annulés avec la crise sanitaire. Parmi ces annulations, il y avait les voyages rhétos mais, cette année, dans la plupart des établissements liégeois, les étudiants de dernière année secondaire s'apprêtent à partir. Si dans beaucoup d’écoles on a concocté un voyage de A à Z aux étudiants, dans d’autres, pas de voyage organisé cette année. Si les rhétos veulent partir, il faut qu'ils se débrouillent seul…

"On sait que les élèves en ont besoin"

A l’Institut Notre-Dame Heusy, le directeur le sait, organiser un voyage en temps de Covid est un risque, mais un risque qu’il fallait prendre : "C’est un pari qu’on a fait en proposant aux élèves de partir. Ils en ont besoin et envie car cela fait partie d’une rhéto. C’est un risque qu’il faut prendre et que l’on a pris avec nos partenaires à savoir les voyagistes. Ici, la situation semble stable et si cela tourne bien, tant mieux pour les étudiants", nous explique Simon-Pierre Baiwir.

Dans certaines écoles, pas de voyage suite à l’incertitude sanitaire

C’est notamment le cas à l’Athénée Royale de Chênée où l’incertitude du début d’année a freiné l’équipe éducative. D’habitude, les professeurs préparaient le voyage avec les élèves mais cette année, il n’en est rien. Nourris par l’envie de voyage en cette dernière année symbolique, les rhétos motivés se sont organisé un voyage tout seul. Une tâche qui n’est pas facile… "On a contacté une agence de voyages. Ce n’était pas facile de choisir une destination pas trop chère et qui ne demande pas trop d’effort en termes de norme Covid. Nous avons vendu des gaufres et des lacquemants, mais sans l’aide de l’école, c’était particulier. Finalement nous partirons en Sicile", confie Hugo, trésorier des rhétos.

Mais l’absence du cadre scolaire se répercute sur le nombre de participant. A l’Athénée Royal, ils seront 30, sur plus de 170 rhétos, à participer à ce voyage organisé par les élèves. Une année de transition pour les voyages rhétos, si à Notre-Dame Heusy et dans beaucoup d’écoles, tout semble rouler, dans d’autres on espère un retour des voyages à la normale dès l’année scolaire prochaine.