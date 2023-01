Retour des seins nus sur Instagram ? Meta est sommé d’être moins pudique

Mark Zuckerberg est ses équipes ont-ils le droit de juger à quel corps et à quel genre appartient un téton ? Évidemment que non, et c’est ce que souligne le conseil. “Les restrictions et exceptions aux règles sur les tétons de femmes sont nombreuses et confuses, particulièrement en ce qui concerne les transgenres et les non-binaires.”

Rappelons que récemment, Facebook a suspendu temporairement des photos publiées par un couple de personnes transgenres et non binaires. On y voyait une poitrine nue, aux tétons couverts, avec pour description, des informations concernant les soins dont peuvent bénéficier les personnes transgenres. Le couple qui a fait appel suite à la signalisation de la publication, a obtenu gain de cause. Mais cette censure, généralement automatisée par une intelligence artificielle, n’a fait que relancer le débat.