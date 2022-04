Retour des nuages ce vendredi

En cours de journée, le vent passera au nord, il sera faible à modéré. La couverture nuageuse empêchera le soleil de nous réchauffer, les températures seront plus fraîches que les jours précédents. On ne dépassera plus 14 à 15°C (17°C encore sur l’extrême sud). En cours de journée, des nuages bourgeonneront davantage et on prévoit cet après-midi quelques averses, essentiellement sur le sud-est du pays, des Hautes Fagnes à l’Ardenne.