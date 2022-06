Retour des festivals : quelles mesures sont prévues contre les agressions à la seringue ?

Du côté d’Esperanzah !, Cecile Roche, coordinatrice du plan SACHA (Safe Attitude Contre le Harcèlement et les Agressions) et David Salomonowicz, responsable presse, nous ont dit que : " Ceci n’est pas une problématique nouvelle, mais comme toutes les autres auxquelles on doit faire face, nous y sommes bien entendu attentifs.ves. Depuis des années, nous avons établi à Esperanzah ! des procédures pour prévenir et réagir à des cas d’urgence complexes/délicates liées à la sécurité, au confort ou au respect des festivalier.es. Pour ce faire, tant de la prévention que des procédures de réaction sont mises en place.

En matière de prévention, nous avons notamment un responsable santé qui coordonne toute notre politique de santé avec un poste médical avancé sur le festival ouvert H24 et des acteur.trices actif.ves dans le domaine de la santé communautaire et spécialement en matière RDR (réduction des risques). Modus Vivendi (spécialiste de la sensibilisation, prévention et de l’accompagnement de l’usage de drogues en milieu festif) est présent avec un stand de sensibilisation sur le site du festival et le camping, nous avons le Plan SACHA qui, avec ses 2 stands de sensibilisation et sa campagne d’affichage, pousse tout.e un.e chacun.e à veiller au bien-être des un.es et des autres, une horde d’éducateur.trices et travailleur.euses sociaux sont présent.e.s sur le camping festif et sont les premiers contacts des festivalier.es sur place. Niveau réaction, il est important de souligner que nous croyons toujours les victimes et nous pouvons les prendre en charge à plusieurs niveaux. Le Plan SACHA gère la prise en charge psychologique H24 pour les victimes. Ces dernières sont totalement soutenues si elles désirent porter plainte. Le numéro de téléphone de SACHA est aussi largement distribué. Une prise en charge médicale est aussi possible H24 grâce à un poste médical avancé sur le site. Des stewards se tiennent sur le site au besoin. Enfin, nous sommes disposé.e.s à faire des réunions d’urgence afin de prendre des décisions concrètes et de mettre en place un plan d’urgence et une communication tournée vers tous les partenaires santé, les autres responsables du festival et au besoin, vers les autorités."