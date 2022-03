Retour des éclaircies ce mercredi

Vendredi, sous le soleil, les températures seront un rien plus fraîches que le veille : 8 à 12°C.

Le prochain week-end et le début de la semaine prochaine verront la confirmation d’un temps sec mais de plus en plus froid, notamment les nuits. Le soleil devrait être généreux mais le vent d’est empêchera les maxima d’atteindre les valeurs de saison.

Samedi : 6 à 10°C, dimanche 7 à 8°C et lundi 5 à 6°C. Les nuits deviendront de plus en plus froides et le gel sera généralisé. Selon les derniers modèles, ce temps sec et frais mais assez lumineux devrait se poursuivre au moins jusqu’en milieu de semaine prochaine.