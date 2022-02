Retour des éclaircies ce mercredi

Dès la nuit de jeudi à vendredi, le ciel va se dégager partiellement et c’est de l’air plus froid qui va revenir. Cela signifie le retour des gelées, notamment en Ardenne (1°C à Bruxelles et -2°C en Ardenne).

Vendredi matin, nous retrouverons un ciel de traîne qui alternera éclaircies et passages nuageux menaçants. Des giboulées se produiront, sous forme de grésil ou quelques flocons de neige fondante, sinon le soleil devrait continuer à alterner avec des passages nuageux plus menaçants. Le vent passe au nord-ouest et on ne dépassera pas 2 à 7°C pour les maxima.

Les premières prévisions pour le prochain week-end font état d’un temps calme et sec, nuit glaciale samedi matin avec gelées généralisées mais journée plutôt lumineuse après la dissipation de la grisaille matinale, pour autant, il fera frais : 3 à 4°C sur les reliefs et 6 à 7°C dans le centre.

Dimanche, encore des éclaircies sur le sud puis à nouveau renforcement de la couverture nuageuse par la Côte avec l’arrivée d’une nouvelle zone de pluie. Le vent de sud va se renforcer et les maxima atteindront 7 à 10°C.