Retour des carnavals : "Être gille a un coût mais c’est un plaisir immense qui nous a trop fortement manqué"

"Enfin", "Nous attendons cela depuis deux ans", "Ce sera le plus beau jour de l’année" "On se prépare depuis des mois"… Après deux années de Covid et le carnaval par deux fois annulé, Binche se prépare à refaire la fête et à célébrer son carnaval à partir de dimanche avec l’apothéose, mardi, lorsque les gilles porteront leur costume traditionnel.

"C’est le carnaval du renouveau"

Ludovic Préat est gille dans la société des Récalcitrants à Binche depuis 1989 et ce carnaval, il l’attend avec encore plus d’impatience que les autres. "Après deux ans de privation, ce sera le carnaval du renouveau. Nous avons plein de choses à rattraper notamment la dimension festive car le carnaval est un folklore de rue."

Adrien Biké est le président de la société des Gilles du Centre à Anderlues, une commune juste à côté de Binche. Et lui, son carnaval ce sera pour la semaine d’après. "Ce sera un carnaval inoubliable. L’année passée, à un jour près, avec le baromètre, nous n’avons pas pu le faire."

Une attente forte et pourtant, être gille a un coût non négligeable.

" Cela correspond à un budget vacances"

Pour Adrien Biké qui connaît tous les postes budgétaires de son carnaval, "un carnaval, cela ne s’improvise pas. Si on participe à toutes les soumonces, à toutes les activités de sa société, si on porte un chapeau au carnaval et si on rajoute les volets repas et boissons, c’est un peu un budget vacances."

Chaque gille doit d’abord louer son costume à un louageur ou une louageuse, c’est le terme employé pour désigner la personne qui confectionne le costume traditionnel. Chez Fanny Kersten, à Binche, un costume neuf est à 130 euros, un costume d’un an à 95. Pour un chapeau et là, aucun gille n’est contraint d’en prendre un, sa location oscille entre 250 et 350 euros.

À cela, il faut rajouter entre autres une paire de sabots. Ça tourne maintenant autour des 50 euros. Il y a aussi la cotisation à la société, l’achat d’oranges et enfin, une part non négligeable en repas si le gille invite et en boissons, notamment le coût du champagne.