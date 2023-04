Retour des asperges made in Belgium !

Elles ont mis un peu de temps à pousser le bout de leur nez, mais les asperges sont là, les asperges belges de Belgique, blanches ou vertes.

L’asperge, ce "turion" (c’est comme ça que ça s’appelle, c’est une pousse) un végétal particulièrement exceptionnel de par son invention par l’homme, non pas que l’homme ait inventé à proprement parler l’asperge, mais il a inventé l’idée d’en manger les pousses, comme pour les jets de houblon. Gloire au premier horticulteur, qui a eu l’idée de planter ces végétaux uniquement pour le plaisir de manger cette pousse précoce. Chez nous, parfois, l’asperge traîne à venir car il faut des températures printanières et le moindre coup de froid en mars ralentit la pousse.

La blanche, la verte, des variétés différentes ? Non, elles sont toutes, "asparagus officinalis". L’asperge est une pousse, et dans le cas de la blanche, c’est un peu comme le chicon, on fait en sorte de "butée" de manière à ce qu’elle puisse pousser sans voir la lumière, du coup elle est blanche, puisque pas de chlorophylle parce que pas de photosynthèse, comme un chicon. Alors que la verte, on la laisse sortir de terre et du coup photosynthèse et chlorophylle.

Quand on l’achète, il faut faire attention à l’origine. En grande distribution, l’asperge c’est un cycle que l’on peut ainsi résumer : Belgique, Espagne, Pérou, et malheureusement c’est trop facile de prendre ça dans le rayon sans réfléchir aux km et donc à l’empreinte co2 de ce qu’on achète.

Trois petits trucs glanés chez mes amis, en parlant d’asperges :

Quand je fais des asperges blanches, je fais un petit bouillon d’épluchures, ça viendra à point nommé enrichir le goût, notamment du beurre fondu de mes asperges à la flamande ou de la sauce mousseline qu’aiment tant les asperges blanches.

Du côté des vertes, dans un risotto, je mets les têtes à la fin, coupées dans la longueur, afin de les garder croquantes, et toujours pour les vertes, elles aiment la cuisson au four et on les arrose ensuite de citron, copeaux de parmesan et piment d’Espelette.

