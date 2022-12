Procès des attentats de Bruxelles : Ali El Haddad Asufi présente bien "des blessures au niveau de la région cervicale, cohérentes avec les faits qu’il décrit", selon la médecin légiste

Les accusés sont revenus dans le box vers 11h30 après que la présidente de la Cour, Laurence Massart, a suspendu la séance jeudi matin. Une médecin légiste a été appelée car l’un des accusés dit avoir subi de mauvais traitements. Il s’agit d’Ali El Haddad Asufi, un des accusés qui avaient décidé de ne pas assister à la séance d’hier pour cause de mauvais traitements. Cette fois, il dit avoir été étranglé.

Peu avant midi, la médecin légiste a prêté serment de témoin : "Je promets de dire la vérité, rien que la vérité." Et la présidente de la Cour de demander : "Est-il sur le plan médical apte à comparaître ? Avez-vous constaté des blessures ?"

La médecin légiste a examiné Ali El Haddad Asufi. "Il présente des blessures au niveau de la région cervicale, cohérentes avec les faits qu’il décrit. Il m’a expliqué qu’il avait eu une clé de bras, un bras qui l’a serré au niveau du cou jusqu’au moment où il a perdu connaissance. Il n’est pas possible d’objectiver la perte de connaissance, mais je constate des érythèmes et ecchymose dans la région du cou. Il dit avoir été trainé sur le sol, il y a des abrasions sur le genou et une légère bosse à l’arrière de la tête."

10 heures : séance suspendue

Plus tôt dans la matinée, la séance avait été suspendue sur demande de Me Jonathan De Taye, l’avocat de l’accusé Ali El Haddad Asufi. "J’hallucine, je n’ai jamais assisté à un procès dans de telles conditions", avait-il commenté. Son client est couché sur son bras dans le box des accusés. "Nos amis policiers cagoulés dans le box ont été formés à la prison d’Abu Graib ? Mon client a été étranglé si violemment qu’il en a perdu connaissance, il est marqué à la nuque, il n’est pas en état de suivre ce procès. Pourtant, c’est son but, il veut assister à ce procès."

Je veux un médecin légiste

"Je veux qu’un médecin légiste constate la marque qu’il a sur son cou et je veux, séance tenante, qu’il voie un médecin. Je peux appeler le bâtonnier, mais il est hors de question que je représente un homme qui n’est pas en état de suivre son procès. Je vous demande une suspension et je veux participer à l’expertise médicale."

Demande acceptée par la présidente après une conversation avec l’accusé. "Je vais demander à Monsieur El Haddad de se lever. Monsieur, l’incident va être porté par votre avocat devant d’autres instances judiciaires, pas devant moi. En ce qui concerne ce procès, êtes-vous en état de rester dans ce box ?" "Non", répond l’accusé.

J’ai perdu connaissance

"Vous n’êtes pas en état médical et physique ou c’est un choix comme celui posé hier ?", demande la présidente. "J’ai perdu connaissance, j’ai la tête qui tourne", répond Ali El Haddad Asufi. "Je vais suspendre l’audience pour désigner un médecin légiste qui va venir vous examiner ici en cellule", conclut la présidente.

Pour l’avocat Me De Taye, si son client a été maltraité aujourd’hui, c’est parce qu’il a osé dénoncer leurs conditions de transfert hier.

La procédure prévoit que les accusés sont tenus de se présenter au Justitia où se tient le procès. Ce n’est qu’une fois arrivé dans le tribunal qu’ils peuvent refuser d’assister à la séance.

C’est lors de l’extraction de sa cellule à la prison de Haren que les faits dont l’accusé dit avoir été victime. "Mon client n’a rien vu venir, il sortait de cellule et il a été étranglé", précise Me De Taye. Contactée par nos soins, la police fédérale ne souhaite pas réagir pour l’instant"

Une épidémie de gastro dans le jury ?

La séance avait déjà mal commencé. Il y a un trou dans le jury : un des jurés suppléants souffre d’une gastro-entérite. C’est le 4e juré absent en moins d’une semaine. "On espère que ce n’était pas trop contagieux. S’il y a une épidémie de gastro, on suspendra", a alors annoncé la présidente de la Cour.