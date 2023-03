Retour de Wendie Renard et Eugénie Le Sommer : "Une page se tourne après la crise" pour Hervé Renard

Hervé Renard était attendu pour sa première liste. Et le nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine de football fait à nouveau appel à Wendie Renard et Eugénie Le Sommer.

C’est l’heure du renouveau en équipe de France. Successeur de Corinne Diacre à la tête des Bleues, Hervé Renard s’est dit focalisé "sur le présent" et a estimé que sa nomination était "une page qui se tourne" vendredi lors de sa première conférence de presse.

"On peut rendre hommage à Corinne Diacre qui a obtenu de très bons résultats. Mais c’est une page qui se tourne, il faut qu’elle soit la plus positive possible", a dit le nouveau sélectionneur, nommé jeudi après le limogeage de Corinne Diacre à la suite d’une fronde interne. "Ce qui s’est passé avant, je n’étais pas là, ça ne me regarde pas", a-t-il ajouté.

Pour tourner cette page, Hervé Renard a cependant choisi de faire appel à des joueuses écartées de l’équipe de France ou qui avaient choisi de faire un pas de côté, comme Wendie Renard, mais aussi Eugénie Le Sommer. Le Sommer, meilleure buteuse de l’histoire de la sélection, était écartée depuis près de deux ans de l’équipe nationale.

"Elle a une expérience incomparable", explique Hervé Renard en conférence de presse. "Elle a une grosse concurrence à Lyon. On a besoin de son expérience et de son intelligence. Elle a beaucoup d’intelligence dans ses déplacements. Welcome back ! "

Quant à Wendie Renard, c’est un retour rapide suite à sa mise en retrait de l’équipe a conduit au départ de l’ex-sélectionneuse Corinne Diacre, limogée le 9 mars. Les deux joueuses font partie d’un groupe de 26 joueuses en vue des matches amicaux de préparation au Mondial-2023 contre la Colombie et le Canada.

Marie-Antoinette Katoto, toujours blessée, ne fait pas partie de la sélection, mais "c’est une joueuse importante de cette équipe de France. Mon souhait est qu’elle soit parmi nous pour la Coupe du monde. Je vais la rencontrer dans les prochains jours", explique le sélectionneur.