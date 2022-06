Retour de vacances : rien à déclarer ?

Soi-disant montre Rolex, sac Louis Vuitton ou encore chaussures Chanel… Attention aux contrefaçons. Les imitations et reproductions de produits de marques sont strictement interdites. Les marchandises seront saisies par la douane et des sanctions peuvent être appliquées.

Le SPF Finances attire aussi l’attention sur les espèces de plantes et d’animaux protégés dont leurs produits dérivés sont souvent ramenés en souvenir comme de l’ivoire ou encore des produits à base d’écailles de tortue. La douane les confisquera immédiatement. "Parfois, on peut être surpris", explique Florence Angelici, la porte-parole du SPF Finances, "on va acheter des pilules médicinales qui contiennent, par exemple, un cactus qui est protégé. C’est le genre de chose que l’on saisit assez régulièrement."

Si, au retour d’une destination hors de l’Union européenne, vous êtes tentés de ramener de la viande ou encore des fruits exotiques, c’est également interdit. La douane les saisira.