Retour de vacances : comment trier sa pharmacie ?

Les médicaments périmés doivent être apportés à la pharmacie après avoir été débarrassés de leurs emballages. Ils sont ensuite brûlés afin qu’ils ne se retrouvent pas dans la nature. Ne les jetez pas dans les toilettes parce qu’ils pourraient contaminer la nappe phréatique. Les sirops et les collyres sont évidemment à apporter à la pharmacie dans leur contenant.

Plus d’infos ? Consultez le dépliant " Médicament périmés et non utilisés " de afmps.be, l’Agence Fédéral des Médicaments et des Produit de Santé.