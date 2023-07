Retour de Tournée d’été, des spectacles, animations et concerts gratuits en province de liège

Tournée d’été est de retour pour une 3e édition dans notre belle province de Liège avec 9 haltes prévues.

Ce sera l’occasion de faire de belles rencontres artistiques et culturelles et de découvrir notre patrimoine ainsi que notre environnement.

Différents rendez-vous vous sont donnés dans un parc, sur une place de village ou en plein centre-ville…

Une série de manifestations vous seront proposées comme des spectacles, des concerts, se balader, écouter des contes, visiter des expositions et participer à des animations tout en découvrant le patrimoine et l’environnement de notre territoire.

Rendez-vous jusqu’en septembre pour vivre des moments d’évasion culturelle et de détente en famille ou entre amis.

Et cerise sur le gâteau, cela est totalement gratuit.

Lors de cette 3e édition, vous pourrez vous dérouiller les jambes à travers un atelier déambulatoire, une balade " pleine conscience " ou encore un rallye agrémenté d’activités ludiques… D’autres proposeront des rencontres insolites.

Mercredi 5 juillet 2023 à Liège

PROGRAMME :

À 14h et à 16h : Spectacle de conte et marionnettes (20 min) : La Baleine perdue, de et par Peter Lein, Compagnie Puurlain | Une baleine, une chatte, de l’entraide… Une histoire poétique sur nos rapports avec la nature. Pour tous dès 5 ans ;

Dès 14h : Animation Protégeons l’eau ensemble par le Contrat de Rivière Ourthe.

Vendredi 7 juillet 2023 à Sclessin

Dès 15h30 : Animation Protégeons l’eau ensemble par le Contrat de Rivière Ourthe ;

À 17h : Spectacle clownesque participatif avec Les Oizorêves | Un spectacle itinérant et participatif, tout en légèreté, en poésie et en costumes, accessible aux enfants à partir de 7 ans accompagnés de leur(s) parent(s).

Vendredi 18 août 2023 à Nessonvaux

De 18h30 à 19h30 : Animation Protégeons l’eau ensemble par le Contrat de Rivière Vesdre ; À 20h : Concert avec le chanteur Epolo qui enchante le public avec un univers musical pop dance afro reggae parsemé de soleil, tendresse, générosité !

Pour retrouver le programme complet, rendez-vous sur le site Tournée d’été