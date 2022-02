Retour de Stars à domicile : Angèle y est pour quelque chose !

Dans l’émission " C à vous " du jeudi 24 février, Flavie Flament a évoqué la petite participation d’Angèle dans le retour de " Stars à domicile " : "Angèle, on la retrouvera demain en surprise inédite, elle avait posté des stories en disant 'moi, je veux revoir cette émission Stars à domicile', et puis voilà, ça a fait son chemin dans la tête d’un diffuseur ".

Pour cette reprise 18 ans plus tard, Flavie Flament sera aux côtés d’une nouvelle génération d’artistes et leurs fans. " Angèle, Soprano, Amel Bent et Julien Doré iront à la rencontre de leurs fans aux quatre coins de la France pour les surprendre, les émouvoir et faire de ce moment unique et magique la concrétisation de leurs rêves. " peut-on lire dans un communiqué de la chaîne Française de diffusion.