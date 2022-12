Retour de quelques éclaircies ce jeudi

Le ciel sera plus changeant ce jeudi et moins plombé qu’hier. En cours de journée, de nouvelles averses, plus espacées, se développeront, toujours entrecoupées de courtes éclaircies, les rafales de vent diminueront légèrement. Les températures, fort proches de celles d’hier afficheront 7 à 10°C. Très localement, il n’est pas exclu d’entendre gronder un coup de tonnerre. Le temps redeviendra plus sec en soirée.