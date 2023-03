Retour de nuages bas sur la plupart des régions ce vendredi

Pas de changement pour dimanche : le ciel restera bien gris sur toutes les régions. Quelques gouttes pourront s’échapper des nuages par moments et on pourra voir quelques flocons se mêler à la pluie sur les hauteurs. On perdra un ou deux degrés et les maxima ne dépasseront plus 2 à 7°C.

Le début de semaine prochaine s’annonce toujours très chargé en nuages avec des giboulées entrecoupées de moments d’accalmie. Les gelées seront de nouveau généralisées en début de journée et ensuite, les températures plafonneront entre 2 et 7°C l’après-midi.